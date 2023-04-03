Оценки занятости остаются сдержанными: предприятия всех секторов пока не ожидают увеличения общей численности своих работников.

Улучшение внешней конъюнктуры, логистики, ситуации в энергетике, повышение потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях бизнеса в марте.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Национальным банком, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что предприятия торговли предоставили оптимистические оценки результатов и перспектив своей деятельности на фоне оживления потребительских настроений, улучшения ситуации с энергоснабжением и увеличения предложения товаров. Респонденты существенно улучшили свои ожидания по товарообороту и объемам закупки товаров для продажи.

Видео дня

Улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуре, а также налаживание цепочек поставок положительно повлияли на оценки респондентов промышленности. Впервые после февраля 2022 года они ожидали роста своих экономических результатов по сравнению с предыдущим месяцем. Респонденты ожидали роста объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на продукцию.

Предприятия строительства, учитывая сезонный фактор, существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов. Респонденты ожидали роста объемов закупки услуг подрядчиков, а также сырья и материалов. В то же время строители значительно ослабили негативные оценки объемов новых заказов.

Предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки относительно своих экономических перспектив. Опрошенные несколько смягчили, но сохранили негативные ожидания относительно объемов предоставляемых услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения.

"Большинство предприятий, участвующих в опросах, прогнозируют замедление темпов роста закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию и услуги. Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, пока не ожидают увеличения общей численности своих работников. Наименее пессимистичные оценки у предприятий торговли", - отметили в НБУ.

Бизнес во время войны

Перед российским вторжением, в январе 2022 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составлял 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.

21 июня 2022 года в Украине запустили грантовую программу по развитию микробизнесов с годовым бюджетом 5 млрд грн. Сообщалось, что правительство Украины будет предоставлять гражданам безвозвратные гранты на развитие собственного дела в рамках новой программы "єРобота".

1 февраля 2023 года в Украине стартовал новый этап приема заявок на микрогранты. Получить микрогрант могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

По состоянию на 1 февраля 2023 года бизнес заявлял о том, что готовится к росту цен и сокращениям. Большинство предприятий заявили о том, что ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на свою продукцию и услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: