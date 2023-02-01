Получить микрогрант могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

С 1 февраля украинцы, которые хотят получить микрогранты для начала или развития своего бизнеса, могут подавать заявки на первую в этом году волну программы "Собственное дело".

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, получить микрогрант могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

"В прошлом году 3 тыс. 300 украинцев получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тыс. грн на реализацию своих бизнес-идей. И в этом году мы продолжаем программу. Таким образом мы инвестируем в развитие малого бизнеса и активизацию экономики, а также стимулируем улучшение ситуации на рынке труда, ведь эти предприниматели создадут десятки тысяч новых рабочих мест", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Чтобы получить средства, нужно подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт "Дия". После проверки предоставленных документов, оценки бизнес-плана, а также кредитной истории заявителя ему нужно пройти собеседование со специалистами Госслужбы занятости, по результатам которого службой принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении микрогранта.

В министерстве напомнили, что программа "Собственное дело" стартовала 1 июля 2022 года. По этой программе можно получить микрогрант на старт или развитие бизнеса - от 50 до 250 тыс. грн. Обязательным условием получения микрогранта является создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы предоставленного микрогранта. В 2022 году было 12 волн подачи заявлений на получение микрогрантов, каждая из которых длилась 2 недели. Всего было выдано микрогрантов на 777 млн гривень.

Бизнес во время войны:

21 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

По словам Шмыгаля, программа "єРобота" в 2023 году потребует финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

По словам Юлии Свириденко, правительственная грантовая программа "еРобота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

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