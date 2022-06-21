Правительство Украины будет предоставлять гражданам безвозвратные гранты на развитие собственного дела в рамках новой программы "єРобота".

Украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получать до 20 тысяч гривень грантов в течение года в рамках новой правительственной программы "єРобота".

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 21 июня, гранты будут безвозвратными.

По его словам, на финансовую помощь могут рассчитывать украинцы, которые не работают в других компаниях и не имеют другого бизнеса. Для получения гранта нужно создать четкий бизнес-план.

"Любой украинец, имеющий бизнес-план, и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов за год. Соответственно, бюджет программы на год - 5 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Ограничений по сфере работы нет - это может быть любой вид услуг, от пошива одежды или обуви, до СТО или монтажных работ. В зависимости от потребностей микропредпринимателей, будут предоставлять сумму до 250 тыс. грн.

Премьер пояснил, если бизнес-план готов, нужно подать его вместе с заявкой на участие в программе. Сделать это можно онлайн через "Дію" или в отделении Ощадбанка.

В течение 10 дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости должны ознакомиться с проектом. Если он соответствует критериям программы, грантовые средства перечислят на банковский счет заявителя.

Шмыгаль подчеркнул, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета, по его словам, можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.

"Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Это средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала", — отметил премьер-министр

Кроме того, участники "єРобота" смогут оформить и дешевый кредит для своего бизнеса по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Деньги выдаются на строительство или реконструкцию помещений, дополнительную закупку оборудования или финансирования оборотного капитала.

По словам Шмыгаля, государственная программа в целом предусматривает три программы. Две из них направлены на поддержку аграриев. Если на микробизнес выделят 5 млрд грн в течение года, то на фермеров – 11 млрд грн. Часть средств поступит от иностранных партнеров.

В ближайшем будущем правительство должно также согласовать аналогичные грантовые программы для сферы переработки и ІТ.

Напомним, ранее Кабмин также принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату (6 500 грн).

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