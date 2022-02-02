Среди причин: ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2022 года составил 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса предприятий, обнародованные на сайте Национального банка Украины.

"На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики, вовлеченных в опрос, влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта", - говорится в сообщении.

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Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2022 года. В опросе приняли участие 408 предприятий. Среди опрошенных предприятий 44,4% – компании промышленности, 29,4% – сферы услуг, 20,6% – торговли, 5,6% – строительства. При этом 31,6% респондентов – крупные предприятия, 29,7% – средние, 38,7% - малые.

НБУ и прогноз инфляции:

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

НБУ прогнозирует возвращение инфляции к цели в 5% лишь в 2023 году.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года составила 10%.

По результатам январского опроса нацбанка в Украине большинство предприятий настроены существенно повышать цены на продукцию собственного производства.