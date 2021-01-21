Индекс Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 57%, а S&P 500 — на 68% во время каденции Трампа.

Три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов в среду, 20 января 2021 года.

Инвесторы оптимистично настроены в связи с тем, что фискальные стимулы оказывают поддержку пострадавшей в результате пандемии экономике, пишет Wall Street Journal.

Читайте такжеБлагодаря Apple и Microsoft индекс Nasdaq обновил исторический максимумИндекс S&P 500 к закрытию рынка поднялся на 52,94 пункта (на 1,4%) и составил 3851,85 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта (2%) — до 13457,25 пункта.

Dow Jones Industrial Average прибавил 257,86 пункта (0,8%) и составил 31188,38 пункта.

Фондовые индексы выросли на фоне скачка акций Netflix и роста других технологических компаний.

Акции Netflix в среду, 20 января 2021 года подорожали на 17%, так как днем ранее компания отчиталась, что количество ее подписчиков превысило 200 млн человек.

Инвесторы восприняли это как свидетельство того, что стриминговые компании наряду с другими технологическими компаниями остаются явными победителями, поскольку пандемия Covid-19 продолжает распространяться в США. В результате фондовый рынок вырос. Подорожали, в частности, акции Disney, Apple, Alphabet, Facebook и других технологических компаний.

Агентство Reuters отмечает, что индекс Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 57%, а S&P 500 — на 68% во время каденции Трампа.

Nasdaq и новые стандарты

2 декабря 2020 года биржа Nasdaq обратилась к комиссии по ценным бумагам США с просьбой разрешить ей ввести новые стандарты в отношении компаний, которые торгуются на бирже.

По новым правилам, которые предлагает ввести Nasdaq, советы директоров большинства компаний должны включать директора-женщину, представителя ЛГБТ-сообщества и одного человека, «недопредставленного меньшинства».

7 декабря 2021 года биржевой индекс Nasdaq обновил исторический максимум в ходе торговой сессии в понедельник, 7 декабря. Индекс Nasdaq поднимался до уровня 12 523, обновив таким образом исторический максимум. Рост произошел за счет подорожания акций технологических компаний Apple, Facebook и Microsoft.

Инаугурация президента США: что известно

20 января 2021 года состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также принесла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

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Автор: Елена Коваленко