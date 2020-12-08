Индекс технологических компаний Nasdaq впервые преодолел отметку в 12500 пунктов.

Биржевой индекс Nasdaq обновил исторический максимум в ходе торговой сессии в понедельник, 7 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

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В ходе торговой сессии в понедельник, 7 декабря, индекс технологических компаний Nasdaq впервые преодолел отметку в 12500 пунктов.

Индекс Nasdaq поднимался до уровня 12 523, обновив таким образом исторический максимум. Рост произошел за счет подорожания акций технологических компаний Apple, Facebook и Microsoft.

В понедельник власти Калифорнии вынудили большую часть штата закрыть магазины и остаться дома, после сообщения о рекордных 30000 новых случаях коронавируса днем ранее.

«Это компании, которые могут преуспеть, даже если экономика снова выйдет из строя. Это больше напоминает начало 2020 года, и я думаю, что это дает инвесторам возможность заглянуть в будущее и попытаться найти инвестиции, которые будут работать в 2021 году», — отметил стратег по акциям MAI Capital Management в Огайо Кристофер Гризанти.

Nasdaq и новые стандарты

2 декабря 2020 года биржа Nasdaq обратилась к комиссии по ценным бумагам США с просьбой разрешить ей ввести новые стандарты в отношении компаний, которые торгуются на бирже.

По новым правилам, которые предлагает ввести Nasdaq, советы директоров большинства компаний должны включать директора-женщину, представителя ЛГБТ-сообщества и одного человека, «недопредставленного меньшинства».

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Автор: УНИАН