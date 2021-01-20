Камала Харрис приняла присягу вице-президента Соединенных Штатов Америки.
Как передает корреспондент УНИАН, Харрис сложила присягу на ступенях Капитолия в центре Вашингтона во время официальной церемонии инаугурации Джо Байдена.
Присягу у Гаррис приняла член Верховного суда США Соня Сотомайор.
56-летняя Харрис стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в должности вице-президента США.
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Инаугурация президента США: что известно
- Сегодня, 20 января, состоится инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принесет присягу и начнет исполнять обязанности президента.
- Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершает выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон.
- Таким образом, он не будет встречать Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.
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