Камала Харрис приняла присягу вице-президента США (фото)

56-летняя Харрис стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в должности вице-президента США.

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