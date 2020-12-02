Nasdaq предлагает обязать тех, кто не выполнит новые условия, обосновать причины, по которым в совете директоров нет женщин, афроамериканцев и представителей ЛГБТ.

Биржа NASDAQ просит комиссию по ценным бумагам США разрешить ей ввести новые стандарты в отношении компаний, которые торгуются на бирже.

Об этом сообщает WSY.com.

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По новым правилам хотят, чтобы советы директоров большинства компаний, включали директора-женщину, представителя ЛГБТ-сообщества и одного человека, «недопредставленного меньшинства».

Под правила могут попасть более 3000 топовых компаний со всего мира. Среди них такие гиганты как Netflix и Amazon, а также российские Яндекс, МТС и СТС Медиа.

В заявлении отмечается, что «недостаточно представленное меньшинство» — это человек, который причисляет себя к таким группам как: афроамериканцы, испаноязычные, латиноамериканцы, азиаты, коренные жители Америки, Аляски, Гавайских островов или островов Тихого океана. А также те, кто относят себя к двум и более расам или этническим группам.

Небольшим компаниям и зарубежному бизнесу Nasdaq предлагает сделать послабление — можно иметь всего двух женщин в совете директоров.

Свое предложение Nasdaq обосновывает исследованиями. Как заявляет компания, согласно исследованиям гендерное и этническое разнообразие в совете директоров напрямую связано с финансовой успешностью компании.

Nasdaq предлагает обязать тех, кто не выполнит новые условия, обосновать причины, по которым в совете директоров нет женщин, афроамериканцев и представителей ЛГБТ. На данный момент 75% компаний, чьи акции размещены на бирже Nasdaq, не удовлетворяют предлагаемым требованиям.

Гендерное равенство в мире

23 ноября 2020 года коалиционное правительство ФРГ согласовало законопроект об обязательной квоте для женщин в высших руководящих органах публичных компаний страны. По соглашению, достигнутому партией ХДС Ангелы Меркель и ее коалиционными партнерами из СДПГ, в правление публичной компании, состоящее из более чем трех членов, должна входить как минимум одна женщина.

25 января 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в украинском обществе до сих пор наблюдается дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам.

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Автор: УНИАН