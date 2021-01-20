78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Джо Байден, выигравший 3 ноября 2020 года избирательную гонку у Дональда Трампа, принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, 46-й президент США принес присягу на лестнице Капитолия в центре Вашингтона во время официальной церемонии его инаугурации.

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Инаугурация является официальной церемонией передачи власти от президента-республиканца Дональда Трампа, который не смог переизбраться на второй срок, до избранного президента-демократа Джо Байдена, который начинает свою службу на главе американского государства.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Также присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

56-летняя Харрис стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на посту вице-президента США.

Церемония инаугурации была необычной, поскольку она происходила на фоне пандемии коронавируса и беспрецедентных усиленных мер безопасности, введенных в связи с тем, что 6 января к зданию Капитолия ворвались сторонники Трампа во время совместного заседания обеих палат Конгресса – палаты представителей и Сената, чтобы помешать подсчету и утверждению голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента.

Церемония инаугурации была закрытой для широкой публики. Чиновники разного уровня просили американцев не ехать в Вашингтон на церемонию, а наблюдать за церемонией по телевидению или в онлайн-режиме.

Американские журналисты считают, что Вашингтон превратился в ”крепость" из-за привлечения огромного количества правоохранителей для обеспечения безопасности во время инаугурации.

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Автор: Виталий Саенко