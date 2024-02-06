Почти все рейтингуемые украинские банки прошли проверку на устойчивость, но риски для капитала остаются высокими.

Почти все рейтингуемые украинские банки "адекватно капитализированы". Об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства FitchRatings.

Аналитики отмечают, что оценка не выявила значительных потребностей в рекапитализации для сектора. При этом только один из семи банков с рейтингом Fitch, Укрэксимбанк, нуждается в увеличении капитала для выполнения требований по целевому уровню капитализации.

"Несмотря на это, риски для капитала остаются высокими из-за военного конфликта и его влияния на банковский сектор и экономику в целом. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте всех украинских банков с рейтингом Fitch составляют "CCC-", что на одну строчку выше суверенного рейтинга", - говорится в отчете.

При этом, по прогнозам экспертов, доходность украинских банков станет ключевым источником улучшения капитализации и будет продолжать поддерживать ее в 2024 году. Так, в прошлом году доходность была на рекордном уровне благодаря высоким процентным ставкам при значительной избыточной ликвидности, которую банки разместили в НБУ.

"Однако рентабельность в 2024 году вряд ли будет такой высокой, как в 2023 году, поскольку процентные ставки сейчас значительно ниже. Кроме того, налог на сверхприбыли банков, введенный в декабре 2023 года, замедлит восстановление буферов капитала, которые были истощены из-за больших резервов в 2022 году. ... Улучшение нормативов регулятивного капитала также может замедлиться, если НБУ начнет отменять меры, которые он ввел для поддержки банков во время военного конфликта", - считают аналитики.

При этом в FitchRatings констатируют, что банковский сектор Украины продемонстрировал высокую устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая монетарная политика и терпимость регуляторов.

"Мы ожидаем, что основные кредитные факторы для банков будут достаточно стабильными в 2024 году, что определяет наш нейтральный секторальный прогноз", - резюмировали аналитики.

Банковский сектор Украины - последние новости

Стало известно, сколько заработали украинские банки в 2023 году. По данным НБУ, только за 10 месяцев 2023 года прибыль финучреждений составила 122,7 млрд грн, что более чем в 2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

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