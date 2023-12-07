Только за 10 месяцев они заработали более 122 млрд грн.

Украинские банки заработали 122,7 млрд грн за 10 месяцев 2023 года, что уже более чем в 2 раза больше за соответствующий период 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн.

Как сообщает "Опендатабот", по данным НБУ, только 4 банка в Украине получили убытки в размере 99 млн грн. Отмечается, что топ-10 банков по прибыли претерпел изменения: частный Универсал банк (Монобанк), который выбыл из рейтинга весной, вернулся с рекордной прибылью в 1,7 млрд грн, подвинув государственный Укргазбанк.

Приватбанк и Ощадбанк заработали половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Выросли и их прибыли - вдвое у Привата и аж в 19 раз - у Ощадбанка. Доля прибыли государственных банков составляет 61% - на 11% больше, чем в 2021 году.

Видео дня

Что касается банков с иностранным капиталом, то все 14 таких финучреждений вышли в плюс по результатам 10 месяцев 2023 года. Общая прибыль группы составила 30,43 млрд грн - в 1,6 раза больше, чем в соответствующий период 2021 года. Зато доля иностранных банков в общей прибыли уменьшилась до 25%. Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк. Его доходы в этом году в 1,7 раза превышают показатели 10 месяцев 2021 года.

Банки с частным капиталом за 10 месяцев 2023 года увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Доля прибыли банков этой группы в этом году уменьшилась до 14%.

Лидером группы остается ПУМБ с прибылью в 6,48 млрд грн - почти вдвое больше соответствующего показателя 2021 года. Универсал банк, который входит в группу банков с частным капиталом, получил рекордную прибыль за октябрь - 1,7 млрд грн и сумел вернуться в топ-10 банков страны. Именно на эти два банка приходится почти 2/3 от прибыли группы.

Налоги на сверхприбыли банков

21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков.

Вчера, 6 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон Об особенностях налогообложения банков. Документ предусматривает дополнительное временное налогообложение банков - по результатам 2023 налог составит 50%. Начиная с 2024 года, ставка налога на прибыль составит 25%.

Вас также могут заинтересовать новости: