Свободное формирование курса является "признаком нормальности", считает Олег Гороховский.

Национальный банк имеет значительный объем золотовалютных резервов, поэтому не допустит большой девальвации гривни, считает соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Почти уверен, что с курсом пока ничего не произойдет. У НБУ огромные резервы и отпускать курс, чтобы он вылетел "в космос", они точно не собираются, хотя бы из-за того, что избирателям это не понравится", - написал он.

Однако, по словам банкира, свободное формирование курса является признаком нормальности, и Нацбанк этим решением пытается намекнуть, что жизнь продолжается, экономика держится, финансовая система работает, несмотря на войну. "Я приветствую это решение НБУ", - добавил Гороховский.

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Изменение режима курсообразования

Национальный банк сегодня, 2 октября, объявил об отмене с 3 октября фиксированного валютного курса. При этом в Украине вводится режим управляемой гибкости обменного курса, при котором НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

Регулятор, в частности, будет компенсировать структурный дефицит валюты, благодаря чему курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, в НБУ отметили, что существенно будут ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

С начала полномасштабной войны в Украине был зафиксирован официальный курс гривни к доллару, с июля 2022 года он составлял 36,57 грн/долл.

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