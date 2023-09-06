Причиной уменьшения резервов стали операции по продаже валюты на валютном рынке.

По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 40,387 млн долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, в августе резервы снизились на 3,2% из-за операций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины. В значительной степени валютные интервенции Нацбанка были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в течение августа 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов, в частности, операции Национального банка на валютном рынке Украины - в августе регулятор продал почти 2,5 млрд долл. и выкупил в резервы 4,5 млн долл.

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Также на динамику резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 1,664 млрд долл. (1,6 млрд - макрофинансовая помощь от ЕС, 21,9 млн долл. - от размещения валютных ОВГЗ)

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 306,5 млн долл., из которых:

169,1 млн долл. - долг перед Всемирным банком,

63,7 млн долл.- за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

остальное - долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379,6 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.

Международные резервы Украины

Международные резервы - высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

По итогам 2022 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществления валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривни.

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы достигли 41,72 млрд долл. и второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. В июле они выросли на 6,9%

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