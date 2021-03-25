Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле сектора сократилась до 57,4%.

Банки государственного сектора по итогам 2020 года сократили объем неработающих кредитов (NPL) на 22%, или на 87 млрд грн, до 310 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора сократилась до 57,4%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что в 2020 году все банки государственного сектора сократили свои портфели неработающих кредитов. Снижение уровня NPL, накопленных в госбанках, в основном произошло за счет списания с балансов банков проблемных активов (банками сектора были списаны кредиты за счет резервов на сумму более 123 млрд грн).

Кроме того, в 2020 году госбанки провели реструктуризаций NPL на сумму около 42 млрд грн, из них более половины (23 млрд грн) по Закону Украины «О финансовой реструктуризации», объем просроченной задолженности был сокращен на 6 млрд грн.

«В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что для урегулирования вопросов, связанных со снижением объема проблемных кредитов, банки госсектора вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. По состоянию на 1 января 2021 года в судах находились более 68 тыс. исков госбанков на сумму 78 млрд грн.

В Минфине сообщили, что в 2020 году было подано более 94 тыс. новых исков в суд на сумму около 31 млрд грн, получено более 100 тыс. решений судов на сумму около 23 млрд грн, а также было открыто более 101 тыс. исполнительных производств на сумму 51 млрд грн.

Что этому предшествовало

По данным НБУ, в 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7,4 процентных пункта - до 41% с 48,4%.

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Автор: Екатерина Жирий