Американскую валюту в "ПриватБанке" можно продать по курсу 36,72 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,22 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро увеличился на 5 копеек - до 40,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,72 грн/долл., евро-39,30 грн/евро.

Курс во время войны

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может не перевались за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее. Как рассказал соучредитель инвесткомпании ICU Константин Стеценко, на это влияет большой объем международной помощи, которую получает страна от западных союзников.

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"Лично я настроен оптимистично. Мы прогнозировали инфляцию на 2023-й в 15%, курс - 40 грн/долл., резервы - 31 миллиард долларов. Но видим, что экономическая ситуация более позитивная, чем ожидали. С учетом нынешней динамики международной помощи, у нас выше шансы иметь больше резервов на конец года и лучший курс валют", - отметил он.

По его прогнозу, курс доллара в Украине до конца текущего года должен быть стабильным, учитывая резервы и объемы поступления помощи.

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