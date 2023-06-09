Ситуация на наличном валютном рынке будет почти тождественной текущей, отметил єксперт.

Курс доллара в Украине с 12 по 18 июня будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривень, а евро - от 40 до 41 гривни.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой, отметив, что в этот период ситуация на наличном валютном рынке будет почти тождественной текущей, передает 24 канал.

По его словам, изменения ожидаются в пределах 0,3–0,5 гривни, а разница между курсом купли и продажи не должна превысить 0,3 гривни.

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"Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37-38 гривни с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро - 40-41 гривни", - отметил эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 8 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 8 июня укрепился на 5 копеек - до 37,25 грн/долл. Относительно евро курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек. и составил 40,25 грн/евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 3 копейки - до 37,20 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,65 грн.