Банки прогнозируют инфляцию на уровне 7,4% на конец года и валютный курс в 28,5 грн/долл.

Украинские банки прогнозируют рост ВВП страны на 3,5% по итогам 2022 года, а максимальный курс доллара на уровне 29,3 грн/долл.

Соответствующий консенсус-прогноз опубликовала Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ).

"Первая актуализация консенсус-прогноза на 2022 год происходит на фоне существенного обострения информационного фона вокруг Украины, в результате которого тема курса гривны снова стала одной из самых популярных в СМИ. При таких обстоятельствах оценка изменений в настроениях банкиров относительно макроэкономических итогов этого года, по сравнению с предыдущим прогнозом, представляет особый интерес", – подчеркнула глава Совета НАБУ Елена Коробкова.

На фоне повышения инфляционных ожиданий и январского всплеска волатильности на валютном рынке неизменной осталась консенсусная оценка среднегодового курса национальной валюты – 28,50 грн за 1 доллар.

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Уверенность банковского сектора в сохранении валютной стабильности на годовом горизонте, несмотря на бурное начало года, является, бесспорно, позитивным сигналом для населения и бизнеса, отметили в НАБУ.

Справка УНИАН: последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

Отмечается, что все участники консенсус-прогноза ожидают дальнейшего восстановления экономики в этом году, однако оценки по темпам роста ВВП несколько ухудшились – консенсусный уровень ожидаемого изменения реального ВВП в 2022 году потерял 0,3 процентного пункта и составил 3,5%. Это связано с сохранением высоких цен на энергоносители и медленным восстановлением отдельных секторов мировой экономики.

Менее оптимистичными стали ожидания по замедлению инфляции, ведь давление проинфляционных факторов оказалось более мощным и длительным. В частности, консенсус по росту индекса потребительских цен в конце 2022 года составляет 7,4%, что на 0,9 п. п. выше предыдущего прогноза. Соответствующей будет и реакция Национального банка, который будет поддерживать учетную ставку выше, чем ожидалось. Так, консенсусные ожидания относительно уровня учетной ставки НБУ на конец 2022 года сместились вверх на 1,5 п. п. и составляют 9% годовых.

Курс 4 января:

Национальный банк Украины на пятницу, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,92 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.