Кроме портрета Тьюринга, на банкноте изображены формулы из его труда, которые заложили основы современной компьютерной науки.

Банк Англии представил новую 50-фунтовую банкноту с изображением математика и криптографа Алана Тьюринга, чьи наработки способствовали победе Британии во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и BBC.

Кроме портрета Тьюринга, на банкноте изображены формулы с его труды 1936 года, заложившие основы современной компьютерной науки, а также чертежи для приборов, которые использовали для расшифровки кода немецкой шифровальной машины "Энигма".

Под портретом размещена цитата ученого о будущем "умных машин": "Это лишь предвестники того, что ожидает нас в будущем, лишь тень того, что произойдет дальше".

После войны судьба Тьюринга сложилась трагически, несмотря на его выдающиеся достижения - в 1952 году его осудили за гомосексуализм, что до 1967 году в Британии считалось преступлением. Вследствие этого он потерял разрешение работать с Центром правительственной связи. Через два года криптографа нашли мертвым, считается, что он кончил жизнь самоубийством. К тому времени ему был 41 год.

В 2013 году он посмертно получил королевское помилование от Елизаветы II.

"Это был ведущий математик и передовой исследователь в компьютерной науке. Он был также геем, в результате чего испытал ужасное отношение. Разместив его изображение на 50-фунтовой банкноте, мы чтим его достижения и ценности, которые символизирует его фигура", - отметил руководитель Банка Англии Эндрю Бейли.

Как пишет BBC, банкноту введут в обращение с 23 июня - на день рождения Тьюринга.

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Автор: Екатерина Жирий