Агентство прогнозирует, что ВВП Украины в 2022 году из-за войны упадет на 35%, хотя точно оценить ущерб экономике невозможно.

Агентство Moody's во второй раз с начала войны сменило суверенный кредитный рейтинг Украины. Теперь он находится на самом низком недефолтном уровне Caa3 и имеет негативный прогноз.

Об этом сообщает Bloomberg. В обосновании агентства говорится, что Украина столкнулась с "более затяжной войной, чем ожидалось изначально". Это, в свою очередь, повышает риски для долговой устойчивости страны.

По данным издания, хоть Украина и получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой поддержки, тем самым смягчая немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это, скорее всего, приведет к значительному росту государственного долга.

Отмечается, что более затяжная война "увеличивает вероятность реструктуризации долга и ущерба для частных кредиторов". Как итог, это может помешать дальнейшему доступу Украины к финансированию для обслуживания коммерческого долга.

В то время как в Moody's ожидают, что экономика начнет постепенно восстанавливаться к 2023 году, вторжение России, "вероятно, приведет к постоянной потере в ВВП", даже если будет оказана значительная внешняя поддержка для помощи в восстановлении.

На этом фоне государственный долг к концу года может увеличиться до 90% ВВП (по сравнению с 49% к концу 2021 года).

У Украины не будет огромного долга за ленд-лиз

Об этом накануне сообщила временная поверенная США в Украине Кристина Квин, уточнив, что Украина не будет должна вернуть все, что получит по этому механизму.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны" - сказала она.

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