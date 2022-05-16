Это просто процедура ускорения поставок оружия.

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что ленд-лиз не приведет к появлению огромного долга Украины после войны.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны", - сказала она.

По ее словам, ленд-лиз — "вопреки его названию (слово lend означает "одалживать", то есть передавать временно — ред), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму". Квин добавила, что идея ленд-лиза в другом.

"Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу", — сказала она.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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