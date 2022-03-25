В начале марта агентство Moody’s снизило рейтинги почти сотни российских компаний / фото REUTERS

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины международное рейтинговое агентство Moody’s отзывает свои кредитные рейтинги российских компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Материнская компания агентства приостановила деятельность в России.

В начале марта агентство Moody’s снизило рейтинги почти сотни российских компаний.

Война против Украины: