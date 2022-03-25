В начале марта агентство Moody’s снизило рейтинги почти сотни российских компаний.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины международное рейтинговое агентство Moody’s отзывает свои кредитные рейтинги российских компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Материнская компания агентства приостановила деятельность в России.

В начале марта агентство Moody’s снизило рейтинги почти сотни российских компаний.

Война против Украины: