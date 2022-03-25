В начале марта агентство Moody’s снизило рейтинги почти сотни российских компаний / фото REUTERS
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины международное рейтинговое агентство Moody’s отзывает свои кредитные рейтинги российских компаний.
Об этом сообщает Reuters.
Материнская компания агентства приостановила деятельность в России.
В начале марта агентство Moody’s снизило рейтинги почти сотни российских компаний.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.