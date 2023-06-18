Олигарх хочет, чтобы часть этих средств получили россияне.

Подсанкционный российский олигарх Роман Абрамович не подписывает соглашение о выделении в фонд для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Как пишет Daily Mail, Абрамович считает, что часть этих денег должны получить россияне, которые "тоже пострадали от войны". Впрочем, ни правительство Британии, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против РФ.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, пока нет уверенности, что средства будут выплачены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце.

"Мы хотим убедиться, что высвобожденные деньги поступают исключительно к тем получателям, на которых они направлены. Мне нужна полная уверенность, что это так", – сказал Клеверли.

Вероятно, эти деньги поступят Украине до наступления зимы.

Что предшествовало

Роман Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине.

В конце зимы этого года стало известно, что правительство Великобритании передаст Украине все средства, вырученные за продажу футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем в прошлом году.

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