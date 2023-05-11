Стали известны подробности о "душевном расстройстве" одного из бизнес-партнеров богатейшего олигарха РФ Романа Абрамовича Ефима Малкина.
Выяснилось, что бывший сенатор от Чукотки страдает периодическими паническими "нападками", которые возникли на почве семейной драмы, произошедшей с его братом Яковом. Подробности пишет ВЧК-ОГПУ.
В частности, из-за ухудшения здоровья (вплоть до инвалидности) Ефим отправил своего брата в Израиль, где последний скончался. Сейчас Малкин боится, что аналогичная судьба постигнет его самого и проходит регулярные осмотры и корректирующие лечение в одной из клиник в Азии.
По данным ВЧК-ОГП, речь идет о недуге, который может передаваться наследственно и время от времени обостряться. Отмечается, что в период соответствующих "приступов" Малкин начинает терроризировать мать их общей дочери. Обычно это происходит в межсезонье, весной.
В это время партнер Абрамовича приезжает к своей бывший в компании карманных судебных приставов, а также сотрудников органов опеки, и начинает скандалить, пытаясь отобрать их общего ребенка.
Соответствующие "представления" Малкин устраивает даже в присутствии третьих лиц: ссоры часто происходили на занятиях девочки, в присутствии ее учителей и одногруппников.
На днях бизнесмен обратился в суд с иском на одностороннее право вывезти дочь на территорию Франции (он является владельцем шикарной виллы на Лазурном побережье).
В этот же период Малкин, сговорившись с начальником ОСП по ЦАО № 3 Александром Николаевым, нагрянул в квартиру бывшей жены для ревизии. Ее тогда не было дома. Малкину пришлось "поднять" свои связи среди элитных застройщиков (известно, что он обратился к застройщику дома № 15 в Староконюшенном переулке, там также живет заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов и высшие чины РФ), чтобы хотя бы получить доступ к камере видеонаблюдения.
Тогда через сына товарища экс-сенатор все же получил флешку с файлами. ВЧК-ОГПУ не уточняет, зачем Малкину понадобились материалы, но, вероятно, таким образом он собирает доказательную базу против бывшей, чтобы лишить ее прав на ребенка.
Чем занимается Ефим Малкин в России
Напомним, что российский бизнесмен Ефим Малкин был представителем Чукотского автономного округа при правительстве России, а в 2001 году стал членом Совета Федерации РФ от Чукотского автономного округа (по 2015 год). В 2013 году Малкин стал самым богатым сенатором от Чукотки, задекларировав доход более чем в миллиард рублей.
Также он входит в команду Романа Абрамовича и является акционером компании крупнейшего производителя мяса "Продо" и владельцем 80% пакета акций компании "Дальнее" (фирма владеет южно-сахалинской рыболовецкой фирмы "Поронай").
Как мы писали ранее, главным "сомнительным" партнером Абрамовича все же считается лидер РФ Владимир Путин. Последнему олигарх разрешил через личный офшор купить квартиру для любовницы Кабаевой.