Чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 грн и 200 грн.

Количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штук на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2020 году втрое выше и составил примерно 17 шт. поддельных банкнот евро.

"Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот (по итогам 2019 года - около 3 шт.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что относительное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса.

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Согласно проведенному мониторингу, в Украине в 2020 году чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 грн образца 2006 года (около 60% общего количества изъятых из обращения подделок) и 200 грн образца 2007 года (около 29%).

Фальшивые доллары и евро

Среди иностранной валюты больше всего изъяли подделок долларов США (86% от общего числа), а также евро (12%), английских фунтов и российских рублей).

Самыми популярными среди фальшивомонетчиков купюрами оказались 100 долларов США, 50 и 500 евро, 5000 и 1000 российских рублей.

В НБУ также напомнили, что поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.

Напомним, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2019 году выросло до 3 штук на 1 млн настоящих купюр с 2,5 штук в 2018 году.

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Авторы: Александр Топчий, Богдан Слуцкий