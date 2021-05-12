Количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2020 году выросло до 5,5 штук на 1 млн настоящих купюр с 3 штук в 2019 году, но показатель остается стабильно низким.
Как сообщила пресс-служба Национального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2020 году втрое выше и составил примерно 17 шт. поддельных банкнот евро.
"Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот (по итогам 2019 года - около 3 шт.)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что относительное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса.
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Согласно проведенному мониторингу, в Украине в 2020 году чаще всего подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 грн образца 2006 года (около 60% общего количества изъятых из обращения подделок) и 200 грн образца 2007 года (около 29%).
Фальшивые доллары и евро
Среди иностранной валюты больше всего изъяли подделок долларов США (86% от общего числа), а также евро (12%), английских фунтов и российских рублей).
Самыми популярными среди фальшивомонетчиков купюрами оказались 100 долларов США, 50 и 500 евро, 5000 и 1000 российских рублей.
В НБУ также напомнили, что поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.
Напомним, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2019 году выросло до 3 штук на 1 млн настоящих купюр с 2,5 штук в 2018 году.
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