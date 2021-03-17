В Болгарии полиция разоблачила фальшивомонетчиков, печатавших валюту прямо в университете.
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Об этом сообщает передача "Гроші".
"Болгарская полиция отчитывается, что накрыла банду фальшивомонетчиков. В результате спецоперации в Софии задержали двух человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у преступников них изъяли печатную машину, оборудование для подделки денег, а еще наличными 4 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро.
Стоит подчеркнуть, что все это фальшивомонетчики делали прямо в университетской типографии.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала
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