У преступников них изъяли печатную машину, оборудование для подделки денег, а еще наличными 4 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро.

В Болгарии полиция разоблачила фальшивомонетчиков, печатавших валюту прямо в университете.

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Об этом сообщает передача "Гроші".

"Болгарская полиция отчитывается, что накрыла банду фальшивомонетчиков. В результате спецоперации в Софии задержали двух человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у преступников них изъяли печатную машину, оборудование для подделки денег, а еще наличными 4 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро.

Стоит подчеркнуть, что все это фальшивомонетчики делали прямо в университетской типографии.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала

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Автор: УНИАН