Серебряная монета посвящена визиту в Украину Вселенского патриарха в 2008 году.

В Украине продают памятную монету номиналом в 50 гривень, произведенную из серебра в честь визита Вселенского патриарха Варфоломея I.

Об этом свидетельствуют данные на профильном сайте Violity.

Масса монеты составляет 500 г, диаметр - 85 мм, тираж - до 1000 штук. Она была выпущена в 2008 году. Как известно, тогда Варфоломей посетил Украину в конце июля для участия в мероприятиях к 1020-й годовщине Крещения Руси. На монете, кроме Патриарха, изображен третий президент Виктор Ющенко.

Владелец монеты из Киевской области утверждает, что не проводил ее реставрацию, и предлагает пополнить ею чью-то коллекцию.

Монету он оценил в 27 тысяч гривен (около $1000). Аукцион продлится в течение ближайших шести дней - до 14 января.

Как сообщал УНИАН, в конце года в Украине появились необычные монеты, сделанные в форме ромба, номиналом в 10 гривен - с 30 декабря Нацбанк ввел их в обращение.

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