На монете, которой скоро исполнится 30 лет, можно заметить неестественный оттиск.

В Украине продают за немалые деньги очередную, на первый взгляд обычную монету. Речь идет о 10-копеечной монете 1992 года чеканки.

Товар выставили на продажу на сайте Violity.

Продавец из Херсонской области утверждает, что на монете заметен необычный брак - неестественный оттиск на листе в виде короны. Сама монета сделана из латуни и не реставрировалась, а лишь мылась хозяйственным мылом, утверждает продавец.

Владелец оценивает монету в 30 тысяч гривень (примерно $1112).

Напомним, в карманах и копилках любого украинца могут "заваляться" уникальные монеты разного номинала. Так, недавно стало известно об уникальных 15 копейках, которые на аукционе продают за 9 тысяч гривень. А монету номиналом в 5 копеек можно продать даже за 150 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.