Новые 10-гривневые монеты станут доступными с 30 декабря.

В Украине вскоре появятся необычные монеты, сделанные в форме ромба, номиналом в 10 гривень - с 30 декабря Нацбанк вводит их в обращение.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доступным для продажи станет набор из четырех монет "Казацкие клейноды", произведенных из серебра. Их будут продавать в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре.

Монеты посвящены атрибутам власти в казацкую эпоху - клейнодам.

"Историческая традиция на протяжении веков определила перечень клейнодов Войска Запорожского - флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар. Именно гетманские печати – неотъемлемые атрибуты власти гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского несут смысловой акцент набора монет и представляют казацкую эпоху от ее зарождения до заката и олицетворяют мощные исторические пласты", - говорится в сообщении.

Как будут выглядеть необычные монеты:

На аверсе монет разместили вверху государственный герб, под ним надпись "Украина", на трех монетах слева, на одной - справа будет указан номинал, внизу - год чеканки, масса, обозначение металла и его пробы и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. В центре каждой из монет можно увидеть казака Мамая, казацкие клейноды и другие артефакты эпохи.

На реверсе монет есть гетманские печати (элемент отделки – локальная позолота), а также надпись "Казацкие клейноды".

Общий тираж монет в двух версиях футляров - 2000 штук, масса драгоценного металла в чистоте - 124,4 г.

Сколько будут стоить новые монеты и когда именно поступят в продажу - пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк презентовал сразу три новые памятные монеты, посвященные ВСУ, а также ввел в обращение "новогодние" пять гривень.