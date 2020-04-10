На время карантина ФОПам обещают выплачивать помощь на детей - Минсоцполитики

Выплаты будут на весь период карантина и месяц после него.

Правительство разрабатывает механизм выплаты государственной помощи физическим лицам-предпринимателям, которые на период карантина из-за распространения нового коронавируса COVID-19 потеряли доходы.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает ТСН.

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Она уточнила, что вопрос госпомощи ФЛП обсуждали 9 апреля в Кабмине. В частности, эта помощь будет назначена на детей ФЛП, которые потеряли доходы из-за карантина. Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка.

Сумма может составлять от 1779 грн до 2218 грн (прожиточные минимумы согласно госбюджету-2020) соответственно возрасту ребенка. Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на своем внеочередном заседании 17 марта приняла решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавірусної инфекции.