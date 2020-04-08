Кабмин хочет создать Совет экономического развития Украины

Предполагается, что совет будет заседать не реже одного раза в квартал.

Кабинет министров планирует создать Совет по вопросам экономического развития Украины.

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Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, опубликованной на правительственном портале.

Как сказано в проекте решения, в состав совета войдут премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Кроме них, по согласованию в состав совета войдут заместитель директора Национального института стратегических исследований, советник президента Украины, преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, директор госучреждения "Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук". Предполагается также утверждение членами указанного совета профессора Колумбийского университета и старшего научного сотрудника Атлантического совета США.

Задачами совета указаны разработка предложений по улучшению кредитной, налоговой и таможенной политик, направленных на экономическое развитие Украины; определение путей и механизмов для развития народного хозяйства; усовершенствование нормативно-правовой базы.

Предполагается, что совет будет заседать не реже одного раза в квартал.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.

По данным Минэкономики, в январе-феврале 2020 года падение ВВП составляло 0,2%.

В министерстве ожидают, что коронавирус и мероприятия по борьбе с ним повлекут серьезные последствия для отечественной экономики, особенно – в первом полугодии.