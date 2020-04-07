В Минэкономики оценили падение ВВП Украины и предупредили о последствиях коронавируса (инфографика)

Падение ВВП Украины в январе-феврале замедлилось до 0,2%. В министерстве ожидают, что коронавирус и мероприятия по борьбе с ним повлекут серьезные последствия для отечественной экономики, особенно – в первом полугодии.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-феврале 2020 года сократился на 0,2%, тогда как по итогам января падение составляло 0,5%.

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Об этом сказано в обзоре экономической активности за первый месяц года Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«По результатам февраля падение экономики замедлилось. Так сокращение сводного индекса производства составило 1,8% против 2,6% в январе. Это произошло вследствие улучшения ситуации в основных видах экономической деятельности, в том числе за счет дополнительного дня в феврале 2020 года. В частности, наблюдался рост во внутренней торговле и с/х производстве, замедление падения в промышленности и транспорте. Как результат, сокращение ВВП в январе-феврале оценены Минэкономики на уровне 0,2%», - сказано в обзоре.

В министерстве отметили, что в феврале только некоторые подвиды отдельных отраслей начали испытывать негативное влияние распространение в мире коронавируса (в частности, металлургия и авиатранспорт).

Ключевыми факторами, которые негативно повлияли на экономическую активность, в министерстве назвали снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий, низкую конъюнктуру на мировых рынках стали и низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

Также авторы обзора указали, что пандемия коронавируса, спровоцировавшая изменения трендов развития мировой экономики, а также введение карантина в Украине будут иметь серьезные последствия для производственной сферы и экономики в целом, особенно в I-м полугодии 2020 года.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее. В январе падение ВВП составляло 0,5%.