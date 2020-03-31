Турборежимний день в Раде: журналисты разбирались, какие последствия будут иметь новые принятые законы (видео)

Нардепы открыли рынок земли и одобрили в первом чтении законопроект о банковском регулировании.

Турборежим в понедельник в Верховной Раде действительно был самым скоростным: состоялись 3 внеочередных заседания и почти впервые все приняли.

Какие последствия будет иметь турборежим в масках, выясняли журналисты программы "Гроші".

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Так, 30 марта нардепы уволили назначенных менее месяц назад на должности министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Со второй попытки все же назначили такого важного в условиях пандемии коронавируса главу Минздрава Максима Степанова, а также нового главу Минфина Сергея Марченко.

Спасать страну в нынешних условиях им придется со старым бюджетом, ведь новый, значительно порезанный, депутаты не приняли – на это не хватило голосов.

В то же время в ночь на вторник парламент принял необходимый для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда закон о запуске рынка земли.

Также в первом чтении получил одобрение законопроект о банковском регулировании. Он, в частности, предусматривает неотвратимость процесса выведения банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

Принятием данного "банковского" документа нардепы вроде бы повысили шансы на получение Украиной очередного кредита. И в таком случае еще увеличили и без того непомерную долговую нагрузку на бюджет. При этом, как выяснилось впоследствии, депутаты приняли не анонсированный, а немного подправленный старый законопроект еще премьера Алексея Гончарука, нормы которого были раскритикованы главным научно-исследовательским управлением Рады. Впрочем, выводы экспертов на этой турбоскорости проигнорировали – закон принят в первом чтении, второе обещают через неделю.