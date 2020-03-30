Кабмин передал в Раду проект изменений в госбюджет-2020 с дефицитом в 6% ВВП

Правительство предлагает сократить бюджетные доходы на 100 миллиардов гривень.

Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента поздно вечером в воскресенье, 29 марта (3279), однако текст пока не обнародован.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на представленный проект в ходе заседания Кабинета министров в воскресенье, 29 марта, правительство в этом проекте предлагает сократить бюджетные доходы на 100 млрд грн, увеличить расходы на такую же сумму и, соответственно, увеличить дефицит на 200 миллиардов гривень, или до 6% ВВП.

"Основной посыл изменений бюджета - создание стабилизационного фонда, который должен помочь правительству в борьбе с эпидемией коронавируса. Стабилизационный фонд должен быть в размере 99 млрд грн и им, по задумке, правительству можно будет пользоваться во время карантина и еще один месяц после него", - написал депутат.

Читайте такжеЗеленский об изменениях в бюджете: меньше - на чиновников и судей, больше - на врачей

По его словам, также проект предполагает увеличение госзаимствований на 277,5 миллиарда гривень, из которых 146,5 миллиарда - внутренние, что может быть скрытой эмиссией.

Также Гончаренко сообщил, что в проекте сокращаются поступления от приватизации до 0,5 млрд грн с 12 млрд грн, запланированных ранее.

Помимо этого, он сообщил, что финансирование дефицита Пенсионного фонда из госбюджета предлагается увеличить на более чем 19 миллиардов - до 192 млрд грн.

При этом, расходы Министерства здравоохранения предлагается увеличить всего на 472 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривны на уровне 29,5 грн / долл.