НБУ считает допустимым умеренное расширение бюджетного дефицита в условиях кризиса

Этот вопрос в том числе обсуждается с Международным валютным фондом.

Национальный банк Украины считает допустимым умеренное расширение бюджетного дефицита в условиях кризиса, и этот вопрос в том числе обсуждается с Международным валютным фондом.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос относительно соответствия намерений правительства увеличить бюджетный дефицит в текущем году на 200 млрд грн политике регулятора и договоренностям с МВФ.

«Умеренное расширение бюджетного дефицита в этих условиях является нормальным. И Международный валютный фонд это также понимает. И сейчас, на финальной стадии переговоров, эти вопросы также обсуждаются», - сказала Рожкова.

По ее словам, вопрос в финансировании этого дефицита, и необходимо как можно скорее завершить переговоры с МВФ и другими официальными кредиторами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях борьбы с коронавирусом предложил Верховной Раде изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают расширение бюджетного дефицита более чем на 200 млрд грн.

По мнению экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова, дефицит госбюджета свыше 10% ВВП может «убить экономику Украины», и приемлемый бюджетный дефицит составляет 5-6% ВВП.