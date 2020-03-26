Госбюджет-2020 перепишут из-за коронавируса: нардеп рассказал подробности

Кабмин предлагает сократить доходы госбюджета-2020 на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн. В частности, предлагается уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн и расходов на субсидии на 8 млрд грн.

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают сокращение доходов на 115 млрд грн и увеличение расходов на 96 млрд грн.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

«Среди прочего они предлагают: уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн. Соответственно, дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн, или почти в 4 раза», - написал он.

Гончаренко отметил, что на покрытие дефицита правительство предлагает увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние на 131 млрд грн, а также создать в госбюджете стабилизационный фонд на 124 млрд грн.

По информации депутата, Кабмин предлагает полностью отказаться от "программ развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ГФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей".

"Также Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда", - отметил депутат.

Кроме того, предлагается уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн, отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги. Кроме того, урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

"И, как вишенка на торте, обнулить финансирование местных выборов-2020!!! Мы что - отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?" - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодняшний день имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года. А также заявил о намерении пересмотреть госбюджет-2020 для преодоления распространения последствий эпидемии коронавируса и карантинных мер в Украине.