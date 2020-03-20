Украинским банкам запретили вводить ограничения по депозитам
13:27, 20 марта 2020Финансы
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Если закончился депозит, его можно свободно продлить либо снять.
Глава Нацбанка Яков Смолий / REUTERS
Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился.
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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился. То есть, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет", - сказал глава НБУ.
По его словам, в последние дни в банковской системе практически нет оттока депозитов.
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