Украинским банкам запретили вводить ограничения по депозитам

Если закончился депозит, его можно свободно продлить либо снять.

Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился.

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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился. То есть, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним что угодно: продлить, снять. Никаких ограничений нет", - сказал глава НБУ.

По его словам, в последние дни в банковской системе практически нет оттока депозитов.