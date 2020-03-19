НБУ призвал украинские банки снизить тарифы на безналичные операции клиентов

При отсутствии реакции банкиров регулятор готов принять административные меры.

Национальный банк призвал украинские банки снизить тарифы на безналичные операции для стимулирования клиентов пользоваться онлайн-сервисами вместо наличных операций и при отсутствии реакции банкиров готов принять административные меры.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов.

Она сообщила, что Нацбанк провел конференц-совещание с банками, в ходе которого призвал банкиров пересмотреть тарифы на безналичные переводы граждан, чтобы стимулировать их воздерживаться от наличных платежей и посещения банковских отделений.

"Онлайн сегодня – это наше все. Что делает Национальный банк? Мы сегодня приняли решение отменить оплату банками наших услуг. Мы будем бесплатно предоставлять банкам услуги по обслуживанию их онлайн-платежей. Мы как Национальный банк. Из-за этого мы сегодня призвали банки снизить стоимость всех онлайн-услуг для населения, бизнеса, предпринимателей".

Она заверила, что Нацбанк будет на этом настаивать, а в случае, если банки не снизят тарифы самостоятельно, регулятор сделает это административно, поскольку ситуация в стране нестандартная.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19. За три месяца вирус распространился на 150 стран, а число больных в мире превысило 180 тысяч человек.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых - летальные.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, в том числе с 12 марта ввел карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

С 17 марта приостановило работу киевское метро, а с 18 марта - прекратились железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.