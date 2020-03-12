Нацбанк для поддержки гривни продал $76 миллионов

Во вторник Нацбанк продал 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл.

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 12 марта, продал банкам 75,9 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,8130 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 86,4 млн долл.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, гривня на межбанковском валютном рынке продолжает снижение к доллару - к 11-00 котировки по сравнению с закрытием вчерашних торгов снизились на 10 копеек – до 25,83/25,85 грн/долл., в то время как котировки к евро остаются на уровне закрытия вчерашних торгов - 29,10/29,12 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., к евро - на уровне 29,05 грн/евро.

По оценкам НБУ, ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то время как влияние эпидемии на Украину с точки зрения экономических показателей остается нейтральным.