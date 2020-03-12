Карантин в Украине: как будут работать банки

Банковская система Украины в период карантина будет работать в обычном режиме.

Банковская система Украины в период карантина будет работать в обычном режиме, а украинские банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные, капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

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Как говорится в комментарии Национального банка Украины, опубликованном в соцсети Facebook, регулятор при необходимости готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы, у которой на сейчас исторически высокие показатели ликвидности.

Также Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе.

В НБУ напомнили, что международные резервы Украины превышают 26 млрд долл.

Также регулятор заверил, что готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Кроме того, Нацбанк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

«В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков. Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы!» - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели с 12 марта.