Рост цен в Украине в феврале замедлился до 3,2%

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале упали на 0,3%, с начала года – на 0,1%.

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2019 года - составила 2,4%, замедлившись с 3,2% в январе.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале упали на 0,3%, а с начала года – на 0,1%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в феврале в годовом выражении зафиксирован на услуги водоснабжения – 25,8%, канализацию – 21,6%, услуги образования – 13,3%, алкогольные напитки и табачные изделия – 12,1%, фрукты – 11,9%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на природный газ (31,3%), яйца (27,7%), овощи (14,3%), топливо и масла (6,1%), одежду и обувь (4,1%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее.

Государственный бюджет Украины на 2020 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с показателем инфляции на уровне 5,5%.