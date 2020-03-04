Украинцы в феврале снова продали в банках больше валюты, чем купили

Продажа валюты превысила ее покупку третий месяц подряд.

Украинцы в феврале продали через банковскую систему 1,457 млрд долл., или на 291,3 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку третий месяц подряд - после того, как в декабре прошлого и январе текущего года украинцы продали на 181,5 млн долл. и 102,4 млн долл. больше валюты соответственно.

С начала года, за январь-февраль, украинцы продали через банковскую систему на 393,7 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.