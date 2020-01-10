Украинцы за прошлый год купили и продали по $1 миллиарду валюты онлайн

В НБУ подчеркнули, что отмена ограничения на покупку валюты онлайн для физлиц не привела к давлению на валютный рынок.

Объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в прошлом году были почти равными - по 1 миллиарду долларов США.

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Как сказано на странице Национального банка Украины (НБУ) в сети Facebook, с 7 февраля 2019 регулятор разрешил операции по покупке валюты онлайн физическими лицами, что значительно упростило жизнь украинцам, устранив необходимость идти в кассы банков или уличные обменники для покупки валюты.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что это ослабление не привело к давлению на валютный рынок, так как около 7% операций наличного рынка перешли на платформы онлайн-банкинга.

В сообщении отмечается, что Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о «сплите», предполагающего ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в июле 2016 года приняла в первом чтении законопроект о консолидации госрегулирования рынков финансовых услуг ("сплит"). Закон был принят в целом лишь спустя 3 года, уже новым составом парламента и в октябре 2019 года подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.