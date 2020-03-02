Украинские банки существенно снизили ставки по кредитам и депозитам

Ставки по кредитам в среднем снизились до 12,7-19,9% годовых, по депозитам – до 13% годовых.

Украинские банки, следом за снижением учетной ставки Национального банка, существенно снизили ставки по кредитам и депозитам.

Читайте такжеСтавки по гривневым кредитам снизятся до исторического минимума - НБУ

Об этом написала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в соцсети Facebook.

«Все группы банков отреагировали на смягчение монетарной политики снижением кредитных ставок. Наиболее ощутимо - иностранные банки, они снизили ставки в среднем до 12,7% годовых. В других группах банков ставки снизились, но, к сожалению, не так существенно: до 19-19,9% годовых. Будем работать», - написала Рожкова.

По ее словам, также снижаются ставки по депозитам. «В среднем по системе сегодня 13% годовых. «ПриватБанк» совсем снизил, до 11,5%. Аналитикам и журналистам будет интересно, что снижение ставок в декабре-феврале было самым существенным за три года», - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 процентных пункта - до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Ставка была снижена пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до минимума за последние шесть лет.