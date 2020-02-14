Зеленский встретился с бизнесом: о чем говорили (фото)

Президент пообещал бороться за каждую «копейку», инвестированную в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны заверил, что будет бороться за каждую «копейку», инвестированную в Украину.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украине», - цитирует слова президента пресс-служба.

Президент отметил, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, поскольку еще много реформ впереди, в частности, судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

«Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того, чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным», - отметил он.

Зеленский также напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 миллионов долларов. Президент призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Он также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности, относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы «чистим» Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты», - отметил он.

Глава государства также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов. Программа позволяет участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых на развитие собственного бизнеса.