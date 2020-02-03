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Правительство объявило старт госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса

14:11, 03 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины объявил старт государственной программы доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9», предполагающей частичную компенсацию государством расходов на проценты по таким кредитам.

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«Сегодня стартует программа «5-7-9». Это доступные кредиты для предпринимателей, для старта бизнеса», - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе презентации программы.

По его словам, программа предназначена для предпринимателей, которые хотят начать бизнес и создать рабочие места.

«Уверены, что уже в этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться этой программой, фактически получив кредит в одном из банков», - добавил премьер.

Он напомнил, что сегодня к программе присоединились 4 государственных банка.

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