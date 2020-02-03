Правительство объявило старт госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса

Программа предполагает частичную компенсацию государством расходов на проценты по таким кредитам.

Кабинет министров Украины объявил старт государственной программы доступного кредитования для предпринимателей «5-7-9», предполагающей частичную компенсацию государством расходов на проценты по таким кредитам.

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«Сегодня стартует программа «5-7-9». Это доступные кредиты для предпринимателей, для старта бизнеса», - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе презентации программы.

По его словам, программа предназначена для предпринимателей, которые хотят начать бизнес и создать рабочие места.

«Уверены, что уже в этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться этой программой, фактически получив кредит в одном из банков», - добавил премьер.

Он напомнил, что сегодня к программе присоединились 4 государственных банка.