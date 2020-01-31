"Ощадбанк" присоединился к программе дешевых кредитов для бизнеса

По предварительным оценкам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест.

Государственный "Ощадбанк" и Фонд развития предпринимательства подписали соглашение о реализации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Как сообщили в пресс-службе банка, банк является стратегическим партнером государства в реализации программ поддержки малого предпринимательства, уже более двух лет реализуя комплексную программу поддержки предпринимательства "Будуй своє", а также государственных и международных программ, упрощающих клиентам доступ к финансированию.

По предварительным оценкам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Верховная Рада в январе приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства, который является правопреемником Немецко-Украинского фонда и входит в сферу управления Министерства финансов.