Милованов рассказал о плюсах программы доступных кредитов для бизнеса под 5-7-9%

По словам министра, запуск госпрограммы позволит за пять лет привлечь 8 млрд грн инвестиций в экономику.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%», которая начнет действовать с февраля, позволит в ближайшие пять лет привлечь в отечественную экономику 8 млрд грн внутренних инвестиций, о чем на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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«Благодаря программе поступит 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно в сферу микробизнеса. Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн», - заявил он.

По его словам, в первый год действия программы будет выдано дополнительно 50 тысяч кредитов бизнесу, что позволит создать примерно 90 тысяч новых рабочих мест.

«Получим 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно в сферу микробизнеса. Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины приняла закон о создании Фонда развития предпринимательства.

Закон предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в 2020 году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц, которые будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонда развития предпринимательства.

24 января Кабинет министров утвердил постановление, необходимое для старта с 1 февраля программы «Доступные кредиты 5-7-9%» в рамках Фонда развития предпринимательства.

Процент компенсации будет зависеть от размера и типа бизнеса: 5% годовых при выручке в 25 млн грн и создании минимум двух рабочих мест, 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%), 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.