"Прорывом года" на финансовом рынке стала компания "Фридом Финанс Украина" - журнал "ТОП-100"

В Киеве назвали лучших игроков финансового рынка Украины по версии журнала "ТОП-100". Наградами отметили лучших финансовых директоров, перспективные банки, страховые и юридические компании. Церемония награждения рейтинга «Финансы. Опора бизнеса» состоялась 29 января в «Веранде на Днепре».

Специальную номинацию «Прорыв года» вручили компании «Фридом Финанс Украина». Эксперты оценили эффективный вклад в отечественный финансовый рынок, креативность команды и смелые инновации. Награду, во время церемонии, получила Генеральный директор компании Марина Машковская.

В 2019 году «Фридом Финанс Украина» активно популяризировала государственные облигации Украины, как альтернативу депозитам, делая инвестиционные инструменты доступными и понятными для украинцев.

Также, компания первой на фондовом рынке Украины возобновила интернет-трейдинг и предоставила доступ к торговой системе «Украинской биржи», что позволило комфортно покупать или продавать украинские ценные бумаги. Возобновление торгов повышает ликвидность украинского рынка ценных бумаг, возвращая интерес инвесторов к украинским эмитентам.

Компания «Фридом Финанс Украина» в 2019 году удивила нестандартным для консервативного финансового рынка решением – сняла WEB сериал "Вільні гроші", где в содержание игрового фильма органично интегрировали рекламный контент - в развлекательной и легкой форме зрителю рассказали о сложном мире финансов.

«Фридом Финанс Украина» - профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания - часть международного холдинга FREEDOM HOLDING CORP (USA), акции которого, получили листинг на фондовой бирже NASDAQ - одной из главных фондовых площадок мира.