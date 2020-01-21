В прошлом году украинцы ежедневно переводили через банки по 130 миллиардов - НБУ
Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) за 2019 год обеспечила проведение 384 миллионов начальных платежей на сумму более 32 триллионов гривень, что на 7,5% по количеству и на 28% по сумме выше показателей 2018 года.
Читайте такжеУкраинцы смогут переводить средства из-за рубежа через карты VISA
Как сообщается на сайте НБУ, в прошлом году в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 миллиона начальных платежей на сумму 130 миллиардов гривень, в то время как потенциально система способна обрабатывать в течение дня около 10 миллионов платежей.
По оценкам регулятора, подавляющее большинство начальных платежей сформировано украинскими банками и их филиалами.
В НБУ напомнили, что с апреля регулятор планирует перевести свою систему электронных платежей на расширенный регламент работы в формате 23/7, а в среднесрочной перспективе - на режим круглосуточной работы 24/7.
Справка УНИАН. Система электронных платежей Национального банка - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. Нацбанк является платежной организацией и расчетным банком системы.
СЭП обеспечивает проведение 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 являются 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.