В прошлом году украинцы ежедневно переводили через банки по 130 миллиардов - НБУ

Система электронных платежей НБУ за 2019 год обеспечила проведение платежей на 32 триллиона гривень.

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) за 2019 год обеспечила проведение 384 миллионов начальных платежей на сумму более 32 триллионов гривень, что на 7,5% по количеству и на 28% по сумме выше показателей 2018 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в прошлом году в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 миллиона начальных платежей на сумму 130 миллиардов гривень, в то время как потенциально система способна обрабатывать в течение дня около 10 миллионов платежей.

По оценкам регулятора, подавляющее большинство начальных платежей сформировано украинскими банками и их филиалами.

В НБУ напомнили, что с апреля регулятор планирует перевести свою систему электронных платежей на расширенный регламент работы в формате 23/7, а в среднесрочной перспективе - на режим круглосуточной работы 24/7.

Справка УНИАН. Система электронных платежей Национального банка - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. Нацбанк является платежной организацией и расчетным банком системы.

СЭП обеспечивает проведение 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 являются 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.