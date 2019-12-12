Заробитчане за 10 месяцев перечислили в Украину 9,7 миллиарда долларов

На конец года ожидается около 11,5 миллиарда долларов, что соответствует показателю прошлого года.

Трудовые мигранты за январь-октябрь текущего года перечислили в Украину 9,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«По частным переводам из-за границы есть актуальная цифра за 10 месяцев – это 9,7 млрд долл. Это почти как в прошлом году – там было на 7% меньше. На конец года мы ожидаем около 11,5 млрд долл., и это также соответствует прошлому году», - сказал Сологуб.

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По его словам, это говорит о том, что тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась.

Также Сологуб сообщил, что бизнес в этом году уже перечислил в пользу иностранных инвесторов за пределы Украины порядка 3 млрд долл. дивидендов, а в целом за год показатель будет на пару сотен миллионов долларов ниже, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 млрд долл., что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.